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За неделю «ЛНР» совершила 7 обстрелов подконтрольной Луганщины, – прокуратура

29.05.20 19:33
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В течение 22-28 мая в районе проведения операции Объединенных сил в Луганской области зафиксировано 7 обстрелов со стороны «ЛНР». Об этом сегодня, 29 мая, сообщает прокуратура Луганской области.

За указанный период раненых и погибших среди военных и гражданских лиц, а также обстрелов населенных пунктов и гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

По результатам обстрелов в течение недели начато 1 уголовное производство, другие случаи обстрелов расследуются в рамках ранее зарегистрированных производств.

Следователями и прокурорами проводятся розыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств событий, принимаются меры к установлению виновных лиц и привлечения их к ответственности.

В течение 22-28 мая прокуроры сообщили о подозрении 6 лицам, связанным с вооруженным конфликтом на Донбассе, направлено в суд 3 обвинительных акта, судами вынесены 2 приговора.

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