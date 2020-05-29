Как с Донбассом, так и с коронавирусом кидают: В Ростовской области медики требуют надбавки и «боевые» (Видео)

В городе Гуково Ростовской области РФ медики 28 мая вышли на акцию протеста. Врачи, работники «скорой помощи» требовали выплатить им обещанные надбавки по коронавирусу, а не «кидать», как было с «боевыми» выплатами за Донбасс в 2014 году, передают «Донецкие новости».

Гуковские медики возмущались, что власть обещала им доплатить за работу с коронавирусными больными и пациентами с пневмонией, но не добавили ничего.

«Как с Украиной было – нас кинули на деньги, так и сейчас – с коронавирусом нам обещали заплатить, опять кидают. И так много чего», – сказал один из водителей «скорой помощи».

Медработники заявляют, что с 2014 года им обещали выплатить «боевые» за работу на Донбассе, вывоз и лечение раненых. Причем заплатили медикам из окрестных городов Ростовской области, а гуковцам надбавок не дали.

«Боевые пропали деньги! Нам говорят – ищите в прокуратуре. А они были, деньги, и пропали!», – возмущается другой водитель «скорой».

Присутствующие на митинге журналисты тут же переспрашивают: «Что это за "боевые"?».

– Это мы вывозили раненых с территории Украины. Под бомбежками, «скорая помощь». И не получили «боевые» не только в «скорой», а все врачи, которые штопали их.

– А вам обещали?

– Конечно! Деньги привозили на город, а потом все это исчезло. Вы бы подняли и разобрались. Новошахтинск получил, даже Белокалитва (Белая Калитва – ред.) получила, которая эти бомбежки не слышала, они не видели. А мы месяц вывозили раненых с границы... Страх потеряли руководители наши.

«В мою смену привезли 19 человек с западной Украины, это в одну смену. И ничего, ни копейки не заплатили», – говорит женщина, которая в начале митинга представилась как сотрудник рентгенкабинета, которая проработала 46 лет в больнице.

«С восточной Украины», – поправляют ее журналисты.

«Нет, с западной, западники были», – утверждает женщина.

«ВСУшники, что ли?», – удивляются журналисты.

«Да, тут все были – и с той стороны, и с этой. Просто нам потом запретили об этом говорить», – добавила другая женщина-медработник.

По официальной версии о митинге, которую обнародовали в российских СМИ, в Гуково 36 работников центральной городской больницы обратились к губернатору Ростовской области «с жалобой на невыплату им денежных надбавок».

«В основном это работники скорой помощи ЦГБ Гуково. Люди пишут, что выезжали на забор биоматериала к пациентам, возили в стационар больных с пневмонией, контактировали с ковид-зараженными», – заявил ростовский губернатор Василий Голубев.

Представители мэрии Гуково сообщили, что «обоснованность этих заявлений проверяла прокуратура и не нашла никаких существенных нарушений».

О Донбассе в сообщениях российских СМИ по этой ситуации не упоминается.