Экологические парадоксы Донецкой области – от критического состояния к перспективам зеленого туризма

Боевые действия, которые длятся 6-й год, ухудшают и без того неудовлетворительное состояние окружающей среды Донецкой области. Особую угрозу вызывают затопление шахт и повреждение особо опасных промышленных предприятий. В то же время, Донетчина имеет уникальные природные зоны, а значит – реальный потенциал для развития экотуризма, передает «АКМЦ».

Война наносит огромный вред окружающей среде

По данным издания «Фокус», Донецкая область является наиболее загрязненной в Украине. В первую очередь – из-за затопления шахт, вредных выбросов в атмосферу и ненормативных сбросов загрязняющих веществ в поверхностные воды. А причина этого в основном – война.

Всего к началу вооруженного конфликта на востоке Украины работало 150 шахт. Сейчас каждая четвертая подтоплена или уже полностью затоплена. Почти все они находятся на неподконтрольной территории. В некоторых городах ситуация очень сложная. Например, в Горловке, Енакиево, Донецке, Макеевке наблюдается проседание земной поверхности в местах, где была шахтная выработка.

Вскоре это приведет к разрушению подземных и наземных коммуникаций – систем электро-, газо-, водоснабжения, канализации. Также под угрозой здания – как жилые, так и промышленные.

«Кроме того, при затоплении часть шахтных вод выходит на поверхность и заполняет подземные горизонты, загрязняя их. Как следствие – засоление почв и невозможность их использования в сельском хозяйстве и ухудшение качества воды в реках, которые являются источником питьевой воды в регионе. Это огромная проблема, с которой мы рано или поздно встретимся», – предостерегает Дмитрий Аверин, эксперт по экологическим вопросам, координатор проектов ОБСЕ в Украине.

К сожалению, каких-то вариантов решения этой проблемы эксперты пока не видят. Для того, чтобы начать откачку воды из затопленных шахт, необходимо как минимум попасть на неподконтрольную территорию.

Тяжелые последствия от пожаров

Исследование ОБСЕ показывает, что на неподконтрольной территории ситуация с возгоранием в открытом грунте крайне критическая. За последние 6 лет средняя площадь пожаров там увеличилась с 100 до 350 га. Несвоевременное тушения вызывает распространение огня на значительную площадь.

На подконтрольной территории ситуация более контролируемая, хотя в этом году затруднена из-за погодных условий. Ежедневно спасатели Донетчины осуществляют по два десятка выездов на тушение возгораний, это в два раза больше чем в прошлом году.

«Главными причинами пожаров на открытых территориях является неосторожное обращение с огнем, выжигание тростника и сухой травы, сжигание мусора, даже умышленные поджоги. Поэтому люди сами наносят огромный вред окружающей среде. Значительные и финансовые траты на тушение огня – выезд одного пожарного автомобиля обходится государству более 71 000 грн», – сообщила Ирина Подашевская, заместитель начальника ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Во время горения образуется большое количество загрязняющих веществ. В дыму содержится много угарного газа, альдегидов, кетонов, фенола, производных соединений уксусной кислоты и др. На месте пожарищ остается пепел, который в сухую ветреную погоду распространяет ядовитый воздух на значительные расстояния.

Для повышения ответственности за поджоги на открытых территориях Верховная Рада Украины приняла закон, по которому штрафы выросли в 18 раз: до 12 420 грн, а в пределах природно-заповедного фонда – до 30 600 грн.

Мониторинг качества воздуха

В некоторых городах Донецкой области введены сразу несколько систем наблюдения за состоянием воздуха.

Например, в Краматорске пока действуют три вида мониторинга.

Первый – лаборатория Государственной гидрометеорологической службы работает в городе уже 44 года. Наблюдение за содержанием загрязняющих веществ проводится на четырех постах ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. Данные обрабатываются по методике, затем один раз в месяц приходятся к городской власти и передаются в Департамент экологии Донецкой облгосадминистрации.

Второй – более оперативная система введена областным департаментом. Это автоматизированная система мониторинга окружающей среды Донецкой области, которая включает 50 передвижных лабораторий и 7 стационарных постов, установленных в разных городах области, в том числе – в Краматорске. Информация с них в режиме онлайн публикуется на сайте департамента.

Третий – еще одна система мониторинга качества воздуха заработала в рамках общественного проекта «Чистый воздух для Украины». На территории Краматорска установили 5 измерительных приборов, данные с которых можно увидеть на сайте EcoCity.

Поэтому с наблюдением за состоянием атмосферного воздуха у Донетчины проблем нет. Но есть другая – с реагированием на высокий уровень загрязнения.

«К сожалению, ни городская, ни областная власть никак не реагирует на наши данные. Экологическая инспекция тоже прикрывается тем, что не имеет права проводить проверки. Но так не должно быть, когда речь идет о здоровье людей. Общественный контроль может привлечь внимание к состоянию окружающей среды и сформировать в обществе запрос на принятие властями решений по его улучшению», – уверена Светлана Марчук, заведующая краматорской лаборатории Госгидрометеослужбы.

Миллионы на охрану природы

Неотложные экологические проблемы Донетчины должны решаться за счет областного Фонда охраны окружающей природной среды, который наполняется экологическим налогом от предприятий-загрязнителей. В 2019 году общий объем Фонда составил 864 млн грн.

«Расходы Фонда предусматривались на выполнение 97 мероприятий, фактически было профинансировано более половины из них. Это самый высокий за 10 лет показатель выполнения природоохранных программ», – отмечает Яна Дьякова, заместитель директора Департамента экологии и природных ресурсов ДонОГА

Впрочем, эко-активисты считают, что деньги Фонда расходуются нецелесообразно. Слишком большие средства идут на ремонт и озеленение парков, но это не решает насущных экологических проблем Донбасса.

Перспективный экотуризм

Несмотря на сложное экологическое состояние Донецкой области, у нее есть потенциал для развития туризма. Уже разработаны 40 туристических маршрутов, которые проходят экологически чистыми привлекательными местами. Они охватывают национальный природный парк «Святые горы», Лиманщину, Соледарские пещеры, региональные ландшафтные парки «Клебан-Бык», «Краматорский», «Меотида», заповедник «Каменные могилы», Великоанадольский лес.

Вокруг этих территорий проложены много интересных познавательных маршрутов, которые предусматривают путешествия пешком, на велосипедах, зимой – на лыжах, а также сплавы по рекам на байдарках и катамаранах.

Развивается и сельской туризм. Гостей уже принимает живописное село Александро-Калиново, Криволуцкий этно-двор. Люди приезжают отдыхать в сельской местности, чтобы насладиться природой и экологически чистой территорией.

Для того, чтобы о другом, не промышленном Донбассе узнали во всех уголках Украины, недавно был создан туристический кластер. Он поможет сделать регион более привлекательным для путешествий и отдыха.