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В Чехии будут судить наемников за участие в НВФ на Донбассе

29.05.20 20:21
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Пражская прокуратура обвинила чеха и белоруса, проживающего в Чехии, в том, что они принимали участие в вооруженном конфликте на Донбассе «на стороне сепаратистов», передает «Радио Прага».

«Гражданина Беларуси с постоянным местом жительства в Чехии обвинили в том, что он повторно принимал участие в вооруженном конфликте на востоке Украины на стороне сепаратистов. По статье "Террористический акт" ему грозит тюремное заключение сроком от 12 до 20 лет», – говорится в сообщении.

Белорус воевал в Украине в 2014 и 2016 годах. Его дело рассмотрит Пражский городской суд.

Подобная жалоба была подана также в отношении гражданина Чехии. Суд над чехом будет проходить в г. Чешске-Будейовице.

Оба мужчины обвиняются в том, что «совершали преступное деяние в составе организованной преступной группировки».

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