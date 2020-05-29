Мы никуда не идем: Пургин проанализировал «достижения» «ДНР» за 6 лет существования

За 6 лет существования «ДНР» не добилась каких-либо внятных успехов, «власть» держится на популизме и политических спекуляциях и далека от народа. В связи с этим в «республике» уже наметились тенденции по свержению «власти». Об этом в интервью местному интернет-ресурсу рассказал один из основателей «ДНР» Андрей Пургин.

Среди преимуществ «ДНР» Пургин смог выделить только одно: «Удалось сделать республику необратимой. Она уже не может исчезнуть, просто так прекратить свое существование».

Проблем же гораздо больше. «Что не удалось. Не удалось на этом фундаменте построить крепкое здание, в котором хотелось бы жить. Республика за все эти годы так и не приобрела политического класса. Другие классы – культурный, академический, административный – также находятся в зачаточном состоянии. Пока на крепком фундаменте стоят временные шалаши, и даже не ведется обсуждение того, что же мы строим, и что мы получим завтра», – сказал Пургин.

При этом основатель «ДНР» считает, что основная проблема – не в непризнанности «республики», а в отсутствии стратегии. «Прямо сейчас говорить уже нужно не о статусе и признании, а о стратегии. За какими-то второстепенными вещами мы забываем, что республика не имеет стратегии. На сегодняшний день у нас нет ни программы социально-экономического развития, ни среднесрочных планов, ни каких-то обоснованных предложений экономического толка в сторону России», – отметил «республиканец».

«У нас нет ничего, кроме популистских заявлений, типа того, что мы запустим прямой поезд из Донецка в Москву, который вот уже полгода как должен ездить. У нас нет местных советов, нет планов развития городов и районов, нет паспортов районов. Скажите, как можно жить без социально-экономического плана, то есть без развития? Раз нет никакого стратегического направления, значит, мы никуда не идем. Тактика без стратегии – это всегда поражение», – добавил он.

«Республиканец» признает, что в нынешних условиях прогнозировать на 20 лет невозможно, «но прикинуть траекторию движения на 5-7 лет возможно вполне, чтобы понять, что же мы строим».

Пургин констатирует, что в «ДНР» «власть тотально оторвана от народа, не чувствует его нужд и чаяний», «люди, которые попали во власть, думают, что они там навечно».

«Что у нас есть на сегодняшний день? У нас есть политические спекуляции по поводу присоединения к России, и тут же мы проводим унизительный флешмоб "Зеленский, признай выбор Донбасса!", это оглушительно-унизительная позиция. Мы проводим выборы без выбора, а потом пытаемся заставить депутатов, которых никто не выбирал, слушать население и что-то для него делать. Мы выбираем главу, по сути, из одного человека, никаких реальных конкурентов на выборах у него не было, а потом пытаемся пришить ко всему этому какую-то легальность и легитимность… У нас сплошной популизм – "поезд в Москву", "молоко в Крым", "памятник Сталину". На фоне этого популизма и полного отсутствия стратегии дальнейшей жизни сформировался класс чиновников, паразитирующий на теле народа и никоим образом народу не подотчетный», – описывает ситуацию основатель «республики».

«Чем дальше государственный аппарат отдаляется от народа, тем ближе он к собственной кончине. Это аксиома… И эти ветры уже начались», – заключил он.