Работал в огороде: В «ДНР» заявляют о ранении жителя Горловки

Сегодня, 29 мая, в неподконтрольной украинским властям Горловке местный житель получил пулевое ранение в результате обстрела.

Как сообщает в соцсети «глава администрации» Горловки Иван Приходько, был ранен житель горловского поселка Курганка (жилмассив Комарова).

«Мужчина 1968 года рождения, проживает по улице Власенко. Ранение в правую лопатку. Состояние средней тяжести», – отметил Приходько.

По его словам, мужчина был ранен, когда работал в своем огороде. Его доставили в больницу.

«Глава администрации» Горловки также сообщил, что из-за обстрела в неэксплуатируемом здании Никитовского доломитного завода произошел пожар.

«В результате обстрела пгт Гольмовский – Никитовский доломитный завод возгорание в неэксплуатируемом здании. На данный момент вся информация», – написал Приходько.