«Враг не пройдет»: Пушилин собрался ограничить доступ к Twitter в «ДНР»

«Глава ДНР» Денис Пушилин заявил после восстановления своего взломанного аккаунта в Twitter, что следует ограничить доступ к этой соцсети в «ДНР».

«Солидарен с позицией Donald J. Trump относительно правил конфиденциальности в сети Твиттер! Рассмотрим вопрос об ограничении доступа к Твиттеру на территории ДНР! Враг не пройдет!», – написал Пушилин в своем Twitter.

Он уверяет, что доступ к его взломанному накануне аккаунту был восстановлен с помощью «руководства РФ».

Напомним, 28 мая «глава ДНР» Денис Пушилин на своей странице в Twitter принес соболезнования мирным жителям, пострадавшим от обстрела жилых кварталов участниками незаконных вооруженных формирований. Позже на местных интернет-ресурсах появилась информация о том, что Пушилин не делал такого заявления, его аккаунт был взломан.