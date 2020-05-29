Чемоданное настроение: В «ЛНР» железнодорожники не могут выбить долги по зарплате

На железной дороге в «ЛНР» сложилась аналогичная «ДНР» ситуация с задолженностями по заработной плате – сейчас люди не могут получить выплаты за март и апрель. В итоге рабочие обратились в «генпрокуратуру ЛНР». Об этом железнодорожники сообщают в социальных сетях.

«На Луганской железной дороге (ЛЖД) сложилась такая ситуация: с октября 2019 года ЛЖД стали зарплату выдавать с двухмесячной задержкой, на данный момент выдали 25% марта (выплата была еще 8 мая). Т.е. три недели люди живут на копейки, учитывая то, что у нас трехдневка. Штат работниками и так не заполнен, а при невыплате зарплат работники начинают увольняться», – говорится в посте.

В этой связи железнодорожники написали обращение в «генпрокуратору». В ответе, который пришел 28 мая, указывается лишь, что «в адрес руководства предприятия внесено представление об устранении нарушений закона, причин и условий, которые им способствовали».

«Напишут письмо в ЛЖД, чтобы платили з/пл. На этом пока все. А вообще, если бы прокуратура взяла бы это на контроль, то и обращаться никуда не нужно было. У нее есть возможности как влиять на данную ситуацию. Но пока они это не делают. Ждут чего-то», – разъяснил суть ответа работник «ЛЖД» Юрий.

Иные железнодорожники не верят, что «генпрокуратура» как-то повлияет на ситуацию. «Вообще реакция должна быть, но они же все врут! Могут в очередной раз отчитаться, что погасили. А если действительно просто нет средств, то откуда их взять?», – считает Светлана.

По состоянию на сегодня, 29 мая, долги по зарплате так и не выплачены. Железнодорожники сообщают, что вчера, 28 мая, они получили лишь отпускные аж за июнь 2019 года.

Но надежду получить задолженность не теряют – ведь на «Донецкой железной дороге ДНР» частично долги погасили, здесь сегодня выплатили вторые 25% за апрель.

Люди отмечают, что у многих «чемоданное настроение», «скоро пачками будем уходить». «Были бы открыты границы, уже бы половины не было», – подтверждает Роман.

Как сообщалось ранее, у железнодорожников «ДНР» начались задержки с выплатой зарплаты с апреля 2019 года. К нестабильным выплатам добавилась неполная рабочая неделя – сначала 4-дневная, а теперь –3-дневка. Возмущенные сотрудники написали письмо «главе ДНР», они акцентировали, что «уже в 2020-м мы наблюдаем полнейшую катастрофу». В качестве ответа на письмо Денис Пушилин обратился в «генпрокуратуру» и заявил, что недоволен работой «Донецкой железной дороги ДНР».