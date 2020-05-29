Приедет север Донетчины и «неподконтролка»: Как в Краматорске готовятся к проведению ВНО

В Краматорске готовятся принимать участников Внешнего независимого оценивания (ВНО) – и не только местных, но и из северной части региона, а также с неподконтрольной территории. Уже 15 и 17 июня пройдет пробное тестирование. Основная сессия ВНО состоится с 25 июня по 17 июля, передает «АКМЦ».

Пробная сессия ВНО будет проходить в Краматорской украинской гимназии, школе №10 и лицее №8.

А вот для проведения основной сессии в этом году добавили еще 3 учебных заведения. Таким образом основная сессия ВНО будет проходить: в Краматорской украинской гимназии, школах №№ 2, 5, 6, 10, 12, 22, 24 и лицее №8.

«Участники, которые зарегистрировались на дополнительную сессию ВНО, теперь имеют право сдавать экзамены во время основной сессии – тем самым увеличилось количество участников, которые будут сдавать экзамены с 25 июня по 17 июля», – пояснила увеличение пунктов главный специалист управления образования Краматорского городского совета Денис Сысоев.

В этом году процесс ВНО остался прежним, но добавились «карантинные» требования:

абитуриенты по-прежнему будут прибывать в пункт тестирования заранее. Но в этом году следует учитывать еще необходимость измерения температуры при входе в помещение;

при входе должен стоять антисептик для рук;

все, кто будет привлечен к организации тестирования, должен носить резиновые перчатки;

участники тестирования обязательно должны быть в масках, но без клапанов;

в аудиториях участники будут сидеть на расстоянии 1,2 метра друг от друга;

проветривание перед тестированием и, при благоприятных погодных условиях, открытые окна;

добавилась дезинфекция аудиторий, в частности дверных ручек, столов и стульев.

«Что касается отстранения от тестирования лиц с признаками болезни – информация об этом должна появиться в регламенте, который предоставит Центр оценки качества образования», – уточнил отметил Денис Сысоев.

В Управлении образования Краматорского горсовета посчитали: на обеспечение всем необходимым школ, в которых будет проходить ВНО, требуется не менее 195 тыс. грн. «Эти средства пойдут на то, чтобы закупить бесконтактные термометры, антисептики, перчатки, маски, санитайзер, емкости для использованных масок и перчаток, жидкое мыло, бумажные полотенца, то есть все необходимое, что сейчас требуется», – отметила руководительница гороно Марина Мозолева.

Специалисты Управления образования уже объявили тендеры, чтобы успеть закупить все расходные материалы.

Напоминаем, что 4 июня в личных кабинетах участники ВНО найдут приглашения-пропуски, в которых будет указано время и место проведения тестирований. Эти пропуски следует распечатать и взять с собой на экзамен.