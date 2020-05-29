Быстро Донбасс прежним не станет, – Кравчук

Украине нужно разработать стратегию постепенного возвращения неподконтрольного Донбасса. Немедленно вернуть потерянные территории уже не получится. Так считает первый президент Украины Леонид Кравчук, передает «Обозреватель».

«Донбасс сегодня прямо с пылу с жару не может прийти в Украину и стать полноценной единицей Украины, которая примет украинские законы, украинскую философию жизни, украинское управление и так далее. Не готовы», – сказал он.

По убеждению Кравчука, это необходимо делать постепенно. «Создать какую-то систему жизни на Донбассе, которая бы учитывала их интересы, но гарантировала нашу связь с Украиной, а не с Россией, – над этим надо думать. То есть просто сказать: "Россия уйдет, военные, – и Донбасс станет таким, каким был", – никогда. Быстро Донбасс таким не станет. Это надо понимать всем», – подчеркнул экс-президент.

Он отметил, что знает общее настроение людей, находящихся за линией разграничения. Т.к. общается как с переселенцами, так и с родственниками по линии невестки, «которые часто приезжают сюда». «Часть людей обвиняет Украину. Часть говорит: "Уйдите отсюда – и мы сами будем жить хорошо. Вы не хотите уйти, поэтому у нас беда". Часть понимает, что Россия, играя на Донбассе в эту игру, имеет свои далеко идущие цели – цели участия в разделении мира… Это люди понимают», – рассказал Кравчук.