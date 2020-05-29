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Быстро Донбасс прежним не станет, – Кравчук

29.05.20 22:43
Леонид Кравчук / Фото из открытых источников
Леонид Кравчук / Фото из открытых источников

Украине нужно разработать стратегию постепенного возвращения неподконтрольного Донбасса. Немедленно вернуть потерянные территории уже не получится. Так считает первый президент Украины Леонид Кравчук, передает «Обозреватель».

«Донбасс сегодня прямо с пылу с жару не может прийти в Украину и стать полноценной единицей Украины, которая примет украинские законы, украинскую философию жизни, украинское управление и так далее. Не готовы», – сказал он.

По убеждению Кравчука, это необходимо делать постепенно. «Создать какую-то систему жизни на Донбассе, которая бы учитывала их интересы, но гарантировала нашу связь с Украиной, а не с Россией, – над этим надо думать. То есть просто сказать: "Россия уйдет, военные, – и Донбасс станет таким, каким был", – никогда. Быстро Донбасс таким не станет. Это надо понимать всем», – подчеркнул экс-президент.

Он отметил, что знает общее настроение людей, находящихся за линией разграничения. Т.к. общается как с переселенцами, так и с родственниками по линии невестки, «которые часто приезжают сюда». «Часть людей обвиняет Украину. Часть говорит: "Уйдите отсюда – и мы сами будем жить хорошо. Вы не хотите уйти, поэтому у нас беда". Часть понимает, что Россия, играя на Донбассе в эту игру, имеет свои далеко идущие цели – цели участия в разделении мира… Это люди понимают», – рассказал Кравчук.

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