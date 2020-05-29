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Как переселенцу получить дубликат свидетельства о рождении

29.05.20 22:34
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Юристы «Юридического советника для переселенцев» рассказали, как внутренне перемещенным лицам восстановить свидетельство о рождении.

Итак, если оригинал свидетельства о рождении был украден, потерян, поврежден или уничтожен, повторная выдача такого свидетельства осуществляется отделами государственной регистрации актов гражданского состояния – независимо от места государственной регистрации рождения и места проживания заявителя на основании актовой записи гражданского состояния, составленного как в электронном виде, так и на бумажном носителе.

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Повторная выдача свидетельства о рождении при этом может осуществляться по заявлению:

  • лица, в отношении которого составлена запись;
  • его родителей / усыновителей (независимо от возраста их ребенка), кроме лиц, лишенных родительских прав;
  • опекунов / попечителей (если лицо признано недееспособным или ограниченно дееспособным);
  • представителя лица, в отношении которого составлена запись, в случае документального подтверждения его полномочий.

Если же необходимо получить дубликат свидетельства для ребенка, подать заявление о его оформление могут:

  • сам ребенок, в отношении которого составлена запись, в случае, если он достиг 16 лет и имеет паспорт;
  • его родители / усыновители (независимо от возраста ребенка), опекуны / попечители, кроме лиц, лишенных родительских прав;
  • представитель учреждения здравоохранения, учебного или иного детского учреждения, где постоянно находится ребенок;
  • представитель органа опеки и попечительства.

При этом для получения дубликата свидетельства подается:

  • паспорт гражданина Украины;
  • платежный документ с отметкой банка об уплате государственной пошлины в размере 51 коп. или документ об освобождении от уплаты государственной пошлины;
  • доверенность (если обращается представитель);
  • документы, подтверждающие родственные (семейные) отношения с лицом, в отношении которого повторно выдается свидетельство (если обращается отец / мать);
  • доверенность (если обращается представитель);
  • заявление на повторную выдачу свидетельства.

Стоит помнить, что от уплаты государственной пошлины за повторную выдачу свидетельства о рождении освобождаются:

  • лица с инвалидностью I и II групп.
  • граждане, отнесенные к I, II категории пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;
  • граждане, отнесенные к III категории пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы – которые постоянно проживали на территории зоны отчуждения, а по состоянию на 1 января 1993 года прожили или отработали в зоне отселения не менее 2-х лет, а в зоне гарантированного добровольного отселения не менее 3-х лет;
  • граждане, отнесенные к IV категории пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, которые постоянно работают и проживают или постоянно проживают на территории зоны усиленного радиоэкологического контроля, при условии, что по состоянию на 1 января 1993 года они прожили или отработали в этой зоне не менее 4-х лет;
  • лица с инвалидностью вследствие Второй мировой войны и семьи воинов (партизанов), которые погибли или пропали без вести, и приравненные к ним в установленном порядке лица;

Дубликат свидетельства о рождении в случае личного обращения выдается в тот же день.

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