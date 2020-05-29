СOVID-19: На Донетчине два новых случая

Сегодня, 29 мая, в Донецкой области лабораторно подтверждены два новых случая COVID-19 – в Мариуполе и Славянске. Об этом в вечернем итоговом сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«В Мариуполе положительный результат ПЦР-исследования получила 22-летняя женщина, в Славянске – 66-летний мужчина. Они – из круга контактных лиц, у которых наличие вируса было подтверждено ранее», – отметил губернатор.

Таким образом, с начала карантина в регионе зафиксированы 160 случаев COVID-19:

4 из них завершились летальным исходом;

90 пациентов выздоровели;

66 продолжают лечение.

Примечание: в инфографике количество больных по Мариуполю (103) указано с учетом двух жителей Одесской области, которые находились в Мариуполе в командировке. Таким образом, из 103 случаев, подтвержденных в Мариуполе, 101 – собственно мариупольцы, 2 – жители Одесской области.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 29 мая в Украине коронавирусом заболели 22 811 человек (8 934 человека – выздоровели, 679 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Луганской области – 46 случая СOVID-19 (39 человек выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 501 случай заболевания (127 человек выздоровели, летальных случаев – 17). В «ЛНР» – 396 случаев (выздоровели – 288 человек, летальных случаев – 6).