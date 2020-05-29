У всех – по разному: Как города Донетчины ослабляют карантинные меры

Минздрав разрешил регионам переходить на адаптивный карантин с 22 мая. Но Донецкая область выполнила необходимые требования эпидситуации к 25 мая. Поэтому здесь лграничения начали снимать с 25 мая. Среди послаблений – автомобильные пассажирские перевозки в пределах области, работа гостиниц, работа детских садов. Но окончательное решение о снятии ограничений должны принимать местные власти того или иного города, передает «АКМЦ».

«Например, детские сады. Это не означает, что 25 мая все садики заработают. С 25 мая при выполнении дополнительных условий, которые поступили от главного санитарного врача Украины, местные органы власти будут принимать решение – будут работать сады или нет. Так и по другим пунктам», – сказал на брифинге директор Департамента гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой облгосадминистрации Игорь Бойко.

Уже в следующие несколько дней местные комиссии начали отменять некоторые ограничения.

Краматорск. Городская комиссия решила, что после 9 июня можно открывать детские сады. К этому времени специально созданная комиссия проверит, готовы ли эти заведения выполнить все требования, чтобы принимать детей. Если комиссия даст «добро», то детсады откроются. Депутаты горсовета выделили 1,4 млн грн для того, чтобы обеспечить сады всем необходимым (масками, средствами дезинфекции и т.д.).

Комиссия также пришла к выводу, что Краматорск готов проводить внешнее независимое оценивание (ВНО) выпускников школ (город является центром тестирования для всего севера Донецкой области). Все центры тестирования Краматорска завершают подготовку к ВНО.

В Краматорске также позволили начать работу отелям с 1 июня. Кроме того, с этого времени будут действовать очередные послабления в работе общественного транспорта. Так, автобусы и троллейбусы будут работать с 5:00 до 21:00 (на час больше, чем до этого), в них позволят перевозить пассажиров без «специального билета» – но не все время, а с 9:00 до 15:00 и с 18:00 до 21:00.

Славянск. С 26 мая в этом городе можно проводить спортивные соревнования без зрителей с количеством участников не более 50 и религиозные мероприятия при условии пребывания не более одного человека на 10 кв. м. площади.

Также восстанавливается работа отелей. Восстанавливается работа городского транспорта, в том числе электрического, но пока без «стоячих» мест и с обязательным ношением защитных масок и пассажирами, и водителями (впрочем, эта норма действует везде в Украине).

Городские власти Славянская обещает возобновить работу детских садов «в ближайшее время», но когда именно – не сообщает.

«Несколько дней нужны для подготовки к специфической работы в карантинных условиях и для поставок продуктов питания непродолжительного хранения. По каждому учреждению городская комиссия будет принимать отдельное разрешение на его работу», – сообщает Славянский городской совет.

Дружковка. Детские сады в этом городе должны заработать уже с понедельника, 1 июня. Секретарь Дружковского городского совета Владимир Григоренко в видеообращении сообщил, что решение об открытии садов окончательно примут после санитарной подготовки и рассмотрения актов готовности учреждений членами комиссии.

В Дружковке полноценно восстанавливает работу авто- и электротранспорт. Горожане могут пользоваться трамваями и автобусами без пропусков при условии соблюдения всех эпидемиологических требований.

Кроме того, восстанавливает работу Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), но только по предварительной записи и с соблюдением всех требований.

Бахмут. Местная комиссия приняла решение ослабить карантин еще до решения областной комиссии.

На заседании 22 мая члены комиссии позволили работать общественному транспорту – с 25 мая, на маршруты вышли троллейбусы и возобновились пассажирские перевозки автотранспортом в городском и пригородном сообщении.

Кроме того, в Бахмуте позволили работу открытых стадионов и спортивных площадок, фитнес-залов (с количеством участников не более 10 человек).

Детских сады откроются 9 июня. Но решение об открытии каждого детского сада будет приниматься индивидуально по итогам проверки специальной комиссии из представителей Госпродпотребслужбы и управления образования.

Мариуполь. В Мариуполе, где на Донетчине наибольшее количество инфицированных коронавирусом, уже в первый день адаптивного карантина решили ослабить ограничения. Местные власти уверяют, что город отвечает всем требованиям – уровень заболеваемости называют низким, также низка наполненность больниц и высокий уровень выздоровевших (практически 60%).

Поэтому с 23 мая муниципальный транспорт возобновил свою работу в штатном режиме: он и раньше работал в полном объеме, но возили только тех пассажиров, у кого был специальный билет. Теперь этого требования нет.

Детские сады в Мариуполе восстановят работу 1 июня. Для выполнения противоэпидемических мероприятий местные власти выделили 2 млн грн и уверяет, что садики уже готовы к работе. Но родители должны позаботиться о медицинской справке о состоянии здоровья своего ребенка, а до 30 июня дети должны пройти медосмотр.

«Детей принимать группы будут только на улице, на входе и в течение дня будет проводится температурный скрининг. Воспитатели должны будут находится в средствах индивидуальной защиты. Сами дети в масках только приходят в учреждение, а находятся в группе без них. Также обязательным станет регулярное дезинфицирующее уборка – каждые 2 часа. Родительские собрания будут проходить только в онлайн режиме», – рассказал заместитель городского головы Мариуполя Александр Качурин. Если у ребенка обнаружат первые симптомы заболевания, об этом сразу сообщат педиатру.