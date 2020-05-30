На Донбассе из-за непогоды обесточены 53 населенных пункта

В Донецкой и Луганской областях из-за дождей и порыва ветра обесточены 53 населенных пункта. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Сегодня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 53 населенных пункта в двух областях, а именно: Донецкая – 28 и Луганская – 25», – говорится в сообщении.

Информация касается подконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей.

Бригады энергетиков занимаются восстановлением электроснабжения.