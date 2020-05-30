В Украине выявили 393 новых случая COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в Украине коронавирус выявили у 393 человек, при этом выздоровели 377 пациентов. Об этом сегодня, 30 мая, сообщил на ежедневном брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент «Донецких новостей».

«За минувшие сутки заболели 393 человека, из них 7 детей и 64 медработника. Были госпитализированы 94 человека. Зафиксированы 17 летальных случаев. При этом выздоровели 377 человек. Всего за все время пандемии в Украине заболели 23 204 человека. Из них 1700 детей, а также 4475 медработников. Всего выздоровели 9311 человек, летальных случаев – 696», – рассказал Степанов.

Он отметил, что за предыдущие сутки в Украине проведено 10 811 исследований методом ПЦР. Также начато ИФА-тестирование (на антитела к коронавирусу), за сутки проведено 1560 таких тестов.

«Оборудование для ИФА-тестирования есть во многих больницах, лабораториях, более разветвлена сеть этих лабораторий. Поэтому ИФА-тесты более доступны», – пояснил министр.

В разрезе регионов за минувшие сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано во Львовской (56) и в Ровенской областях (52), а также в Киеве (55).

По данным Минздрава, по состоянию на 9:00 сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 158 (по данным Донецкой облгосадминистрации – 160) случаев заболевания COVID-19, в Луганской области – 46.