Сводка из зоны ООС за 29 мая: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 13 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы позиций Объединенных сил:

неподалеку Богдановки и Невельского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

у населенных пунктов Березовое и Новотроицкое – из гранатометов различных систем;

вблизи Лебединского и Старогнатовки – из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

на подступах к Авдеевке – из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник открывал огонь по позициям Объединенных сил:

неподалеку Луганского – из 120 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

у населенных пунктов Гладосово и Новгородское – из минометов калибра 82 мм;

в окрестностях Крымского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

«Для блокировки преступной деятельности подразделения Объединенных сил давали противнику результативный и мотивированный ответ», – отмечается в сообщении штаба ООС.

Кроме того, в вечернее время из неподконтрольного украинским властям Первомайска НВФ целенаправленно обстреляли участок разведения № 2 Золотое из станковых противотанковых гранатометов. На участках разведения №1 и №3 режим «Тишина» соблюдался.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» недалеко от населенного пункта Авдеевка НВФ вели огонь по украинским позициям из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ составило – 2 раза. Применялись минометы 120 мм. В зоне обстрела оказались следующие районы/населенные пункты: Широкая Балка, Докучаевск, Ясное».

Также в «ДНР» утверждают, что в результате обстрела в поселке Ясное зафиксированы повреждения 6 домов и одного гражданского автомобиля.

В «ЛНР» заявляют, что «за 29 мая со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано».