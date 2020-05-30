Киев – не транзит: Министр здравоохранения пояснил правила карантина для тех, кто едет на неподконтрольный Донбасс

На жителей временно неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей в случае прибытия их из-за рубежа в Киев или иные города с целью дальнейшего проезда на неподконтрольный Донбасс, распространяются установленные правила карантина. Об этом сегодня, 30 мая, сообщил на ежедневном брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он прокомментировал вопрос о порядке прохождения обсервации или самоизоляции людей, которые прибывают в Киев из-за границы, чтобы дальше отправиться по месту жительства в неподконтрольный Донецк.

«Такие пассажиры – не транзитные. Донецк – это территория Украины, которая на сегодняшний день временно оккупирована. С другой стороны, на территории города Донецка мы не можем контролировать прохождение самоизоляции либо обсервации. Поэтому в случае приезда вас как граждан Украины в Киев вы должны будете пройти 14-дневную самоизоляцию, указать место, где вы будете ее проходить, установив у себя программу "Дія"», – сказал Степанов.

Он добавил, что если нет такого места, где можно пройти самоизоляцию, в таком случае предусмотрено прохождение 14-дневной обсервации в специально определенных для этого учреждениях.