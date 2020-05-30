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Двое погибших, трое раненых: В «ЛНР» возле жилого дома сработало взрывное устройство

30.05.20 11:23
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Красном Луче (после переименования – Хрустальный, Луганская обл.) возле жилого дома сработало неустановленное взрывное устройство. В результате два человека погибли, еще трое получили ранения. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР».

«29 мая в 19:56 в районе дома 2-л по улице Новикова-Прибоя в Красном Луче вследствие срабатывания неустановленного взрывного устройства погибли два человека: мужчина 1963 года рождения и мужчина 1967 года рождения», – говорится в сообщении.

Как утверждают в «ЛНР», пострадали три человека: мужчина 1972 года рождения, мужчина 1978 года рождения, и мужчина, личность которого устанавливается.

«Пострадавшие с минно-взрывными травмами различной степени тяжести доставлены в Краснолучскую городскую многопрофильную больницу "Известий"», – добавили в «МЧС».

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