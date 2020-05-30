В «ДНР» 31 новый случай COVID-19 за сутки, умер еще 1 человек

В «ДНР» за минувшие сутки зафиксировали 31 новый случай COVID-19. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Три случая заболевания новой коронавирусной инфекцией обнаружены у прибывших из Российской Федерации. Другие положительные результаты исследования на коронавирусную инфекцию были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее, среди них 13 медицинских работников и 1 ребенок. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – сообщают в «минздраве».

Кроме того, зарегистрирован 1 летальный случай – женщина в возрасте 61 года.

Всего по состоянию на 10:00 30 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 532:

на лечении – 380 пациентов;

выписаны – 134 человека;

летальных случаев – 18.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 30 мая в Украине коронавирусом заболели 23 204 человека (9311 человек – выздоровели, 696 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 160 случаев (90 человек выздоровели, летальных случаев – 4), Луганской области – 46 случаев СOVID-19 (39 человек выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ЛНР» – 405 случаев (306 человек выздоровели, летальных случаев – 6).