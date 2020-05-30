Абитуриенты из неподконтрольного Донбасса не будут проходить обсервацию для сдачи ВНО

Абитуриенты, которые прибывают из-за границы или приезжают из временно неподконтрольных украинскому правительству территорий для прохождения внешнего независимого оценивания, не будут проходить обсервацию или самоизоляцию. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 30 мая, сообщил на ежедневном брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Он отметил, что на внеочередном заседании правительства 29 мая по инициативе Минздрава были приняты очередные смягчения карантина, которые касались спортивных мероприятий и проведения внешнего независимого оценивания (ВНО).

«Лица, которые для сдачи ВНО приезжают в Украину из-за границы или пересекают линию разграничения с временно оккупированных территорий, теперь не должны находиться на обсервации или самоизоляции. Это именно для прохождения ВНО», – подчеркнул Степанов.

Кроме того, по его словам, теперь лица старше 60 лет, которые являются представителями спортивных клубов или тренерско-преподавательского состава, могут принимать участие в организации и проведении спортивных соревнований.

«Это было обращение спортивной общественности, и оно требовало внесения соответствующих изменений в постановление», – добавил глава Минздрава.