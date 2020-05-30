В «ЛНР» уже больше 400 заболевших COVID-19

В «ЛНР» зарегистрированы 405 случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает пресс-служба «минздрава ЛНР».

«Согласно проведенным исследованиям 29 мая, выявлены 9 новых случаев заболевания COVID-19, выписано с полным выздоровлением и дважды отрицательным тестом 18 человек», – утверждают в «республике».

Всего по состоянию на 9:00 30 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ЛНР» – 405:

выписаны – 306 человек,

летальных случаев – 6.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 30 мая в Украине коронавирусом заболели 23 204 человека (9311 человек – выздоровели, 696 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 160 случаев (90 человек выздоровели, летальных случаев – 4), Луганской области – 46 случаев СOVID-19 (39 человек выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 532 случая (134 человека выздоровели, летальных случаев – 18).