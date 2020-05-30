Футбольный матч «Карпаты» – «Мариуполь» отменили из-за вспышки COVID-19

Матч 24-го тура Украинской премьер-лиги «Карпаты» – «Мариуполь» отменили по решению дирекции УПЛ. У львовян обнаружили положительные результаты на COVID-19 у нескольких игроков и работников клуба. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает пресс-служба УПЛ.

«Тестирование на COVID-19 обнаружило положительные результаты у отдельных игроков и среди персонала "Карпат". Согласно полученной информации, инфицированные сразу же были переведены на режим самоизоляции, симптомы заболевания отсутствуют», – пояснили в УПЛ причину отмены матча.

Как сообщается, руководство Украинской ассоциации футбола и Украинской премьер-лиги было оперативно проинформировано о ситуации в лагере львовской команды. Вскоре будет принято решение о дальнейшей судьбе матча «Карпаты» – «Мариуполь».

Известный спортивный журналист Игорь Бурбас сообщил в своем Твиттере, что подготовка к игре полностью отменена, и команда из Мариуполя уже возвращается обратно.

«Игрокам сказали не приезжать сегодня на тренировку и отменили подготовку к игре. Автобус Мариуполя уже развернулся со своего пути на Львов», – написал Бурбас.

Матч «Карпаты» – «Мариуполь» должен был состояться в воскресенье, 31 мая, во Львове.