Девушка и клетка с птицей: В Мариуполе появится мурал против домашнего насилия (Фото)

На одной из многоэтажек в центре Мариуполя вскоре появится мурал, который символизирует борьбу против домашнего насилия. Нам нем изображена девушка в плаще, передает «MRPL.city».

Картину на стене дома по проспекту Мира, 107 создает известный украинский художник Александр Корбан.

Как рассказала начальник отдела по делам семьи департамента социальной защиты населения городского совета Ирина Бойченко, мурал создается по инициативе Фонда ООН в области народонаселения. Помимо Мариуполя, муралы против гендерно обусловленного насилия уже появились в Николаеве и Лисичанске.

«Мурал еще не завершен. На картине, кроме девушки, будет еще клетка с вылетающей птицей. Картина символизирует освобождение от домашнего насилия. Для Мариуполя – это большой подарок от Фонда ООН в области народонаселения, и большая честь, что наш город выбрали среди остальных», – сказала Ирина Бойченко.

В Мариуполе это не первая работа Александра Корбана. Ранее он нарисовал на одной из многоэтажек девочку Милану, выжившую после обстрела микрорайона «Восточный».