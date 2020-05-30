«Нет у нас никакого коронавируса»: Жители Горловки не верят в эпидемию

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой и Луганской областей местные «власти» регулярно отчитываются о примерно двух-трех десятках новых зараженных коронавирусом в сутки. Сами «администрации Л-ДНР» признают, что больные есть почти во всех городах. При этом часть местных жителей считает, что эпидемии вообще нет, а маски люди носят в основном из-за штрафов, передает «Вільне радіо».

Пенсионерка Татьяна из неподконтрольной Горловки (Донецкая обл.) рассказала о своем видении ситуации с коронавирусом и что происходит в ее городе.

До закрытия контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) через линию разграничения Татьяна регулярно ездила на подконтрольные территории и получала две пенсии – русскую и украинскую. Сейчас женщина остается заблокированной в Горловке.

«У нас здесь нет никакого коронавируса... Я в него вообще не верю, честно скажу. Недавно я прочитала книгу французского писателя, "Сиротка". А там об "испанке", испанском гриппе. 50 миллионов тогда умерло – косил, как косой, людей! Вот это, я считаю, эпидемия и инфекция», – говорит Татьяна.

По ее словам, единственное отличие – люди ходят с масками. «Вот вчера в магазине продавщица сказала мне надеть маску. А я зашла, мне не хочется доставать ее из сумки, смотрю, от меня на 100 метров ни там, ни там никого нет, говорю ей: "Дайте мне конфет и хлеба, и я пошла". В магазине чего требуют? Их штрафуют – надо же бюджет пополнять», – рассуждает пенсионерка.

Татьяна говорит, что общественный транспорт работает, но подняли стоимость проезда для пенсионеров в два раза – до 10 руб. (4,3 грн по местному курсу на 30 мая), чтобы они меньше ездили. При этом в транспорте на пассажирах должны быть надеты маски.

«Центральный рынок тоже работает. На прошлой неделе я без маски там ходила – на шею повесишь, потому что же штрафы: штрафуют самих продавцов. Я захожу, а она (продавщица, – ред.) говорит: "Мне все равно, я бы ее и сама не надевала. Но штрафы мне не нужны". Муж ходит в магазины через день-два. Однажды его без маски в магазине не обслужили. Требуют. На дверях написано: "В магазине масочный режим"», – рассказывает горловчанка.

Пенсионерка говорит, что детские сады в городе не закрывались ни на день: «Никто из детей не заболел. Моя знакомая работает в детском саду нянечкой. Они все в масках – и нянечки, и воспитатели, и уборщицы. Сейчас там "выпускные". Говорит и на улице, и в саду требуют, чтобы чистота была. Кормят хорошо и бесплатно».

При этом школы не работают, дети учатся дистанционно и еще занимаются с репетиторами.

«Ни одного случая (коронавирусной болезни, – ред.), ни одного в Горловке. "Оплот" включаю (наш донецкий канал), и передают, что в Донецкой области 8 человек выявлено с коронавирусом. У меня близкая родственница в поликлинике работает, а до того она работала в СЭС, где фиксируют эти все инфекционные болезни, и она туда звонит. А знакомая работает в "скорой помощи", так они говорят: "Да хоть бы один вызов по городу на коронавирус"», – утверждает Татьяна.

Пенсионерка говорит, что медработники даже в поликлинике ходят без масок. «Мой муж ходил туда недавно на прием и говорит им: "А что вы тут без масок ходите, это же поликлиника?" В поликлинике у медработников маска на шее висит, они ее не надевают. Потому что они же в курсе дела, что ни одного заболевшего», – говорит женщина.

По ее словам, сейчас в аптеках в продаже есть и маски, и перчатки.

Через границу с Россией, как уверяет горловчанка, проехать можно, и люди перемещаются в обе стороны, а условия двухнедельной самоизоляции зачастую не соблюдают.

«Наша родная Украина не пускает никого, а Россия пропускает и туда, и обратно. Вот у меня приехала приятельница из Севастополя и другая знакомая из Череповца. Единственное что – они две недели сидят на карантине. Она дала подписку, что две недели на карантине, не имеет права выходить из квартиры. Ее за это время ни разу не проверили. Ну, мы с ней вечером и гуляли, и я у нее чай сидела пила. Так что – пересекают», – заключила Татьяна.

Напомним, по состоянию на 30 мая в «ДНР» подтвердили 532 случая коронавирусной инфекции. Из них 134 человека выздоровели, летальных случаев – 18.