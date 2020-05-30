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Миссия ОБСЕ попала под обстрел на блокпосту «ЛНР»

30.05.20 14:47
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попали под обстрел, когда пытались проехать через блокпост «ЛНР» со стороны неподконтрольной украинским властям части Луганщины. Об этом говорится в оперативном отчете ОБСЕ, опубликованном 29 мая.

Инцидент произошел неподалеку поселка Молодежное, что расположен по соседству с поселком Золотое в районе разведения войск.

«29 мая патруль Миссии в составе 5-ти сотрудников на двух автомобилях находился на блокпосту вооруженных формирований на расстоянии около 1,7 км юго-западнее н. п. Молодежное (неподконтрольный правительству, 63 км к западу от Луганска). Один из членов патруля СММ вышел из автомобиля. Он общался с членами вооруженных формирований по пропуску через блокпост, который был заблокирован самодельным заграждением», – сообщили в ОБСЕ.

Примерно в 13:37 наблюдатели услышали взрыв неопределенного происхождения ориентировочно в 100 м на юго-юго-запад.

«Член патруля извне почувствовал ударную волну в то время, когда члены вооруженных формирований у блокпоста спрятались в укрытии. Наблюдателям не удалось определить тип примененного вооружения или направление огня», – отмечают в ОБСЕ.

После этого член НВФ убрал заграждения, и патруль СММ сразу оставил этот район и безопасно вернулся на свою базу в неподконтрольном правительству Луганске.

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