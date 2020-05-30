В Мариуполе выздоровели 65% больных COVID-19

В Мариуполе выздоровели уже больше 60% больных коронавирусной инфекцией, город переходит в режим адаптивного карантина. Об этом сообщил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко на еженедельном итоговом брифинге в горсовете, передают «Донецкие новости».

Мэр отметил, что по состоянию на 29 мая 65% заболевших выздоровели, а больницы, принимающие больных коронавирусом, заполнены всего на 4%.

«Это дает нам возможность переходить к адаптивному карантину. С 1 июня открываются все детсады. Для обеспечения безопасности мы закупили все необходимое, на это было выделено 2 млн грн. Кроме того, 2,5 тысячи предпринимателей получат "налоговые каникулы"», – рассказал городской голова.

По его словам, также с 30 мая в городе запускают в работу 7 фонтанов.

Вадим Бойченко добавил, что сейчас важным вызовом является второй этап медреформы. В этой связи он представил нового руководителя департамента здравоохранения, которым стал Андрей Ремпель. До этого назначения он занимал должность директора департамента соцзащиты населения городского совета.

Присутствующая на брифинге заместитель городского головы Ксения Сухова сообщила, что на лечении по COVID-19 остаются 44 жителя Мариуполя, в том числе с подтвержденным диагнозом – 42 человека, с подозрением – 2. На исследования в лаборатории отправлена 371 проба. Центрами первичной медико-санитарной помощи обеспечено медицинское наблюдение за 128 лицами, контактировавшими с больными COVID-19, и 33 жителями, которые прибыли из-за границы. Все они находятся на самоизоляции.

Всего с начала пандемии в Мариуполе зарегистрированы 103 случая COVID-19, из них 1 – летальный.