Вирус везут из РФ: На Луганщине подтвержден еще один случай COVID-19

В Луганской области подтвердили еще один случай COVID-19 за минувшие сутки. Всего в регионе заболевание выявлено у 47 человек. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

«Этот человек из города Рубежное, ранее вернулся из-за границы (РФ). Все время находился на самоизоляции. Круг контактных лиц определен, за ними установлено медико-санитарное наблюдение», – говорится в сообщении.

За все время эпидемии на Луганщине от коронавируса выздоровели 39 человек; лечатся – 8 (1 – в стационаре, 7 – амбулаторно).

Заполненность мест в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 составляет 0,51%.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 30 мая в Украине коронавирусом заболели 23 204 человека (9311 человек – выздоровели, 696 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 160 случаев (90 человек выздоровели, летальных случаев – 4).

В «ДНР» – 532 случая (134 человека выздоровели, летальных случаев – 18), в «ЛНР» – 405 случаев (306 человек выздоровели, летальных случаев – 6).