Не вступились и не позвали взрослых: На Донетчине подростки снимали на видео драку школьниц

В Мариуполе выложили в социальную сеть видео, на котором одна школьница избивает другую. Ролик сняли подростки-очевидцы драки, они же и опубликовали его в интернете. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции Мариуполя.

«В дежурную часть Приморского отделения полиции поступило сообщение, что в интернет-сети был обнаружен видеоролик, в котором неизвестная девушка наносит удары ученице местной школы. Конфликт произошел между девушками 14 и 13 лет. С кулаками на подругу набросилась 14-летняя девушка», – рассказали в полиции.

Подростки, которые наблюдали за всей этой ситуацией, не вступились за школьницу, не вызвали полицию и не позвали кого-то из взрослых на помощь.

«Самое страшное – вместо помощи другому ребенку они снимали конфликт на видео и выложили в социальную сеть», – подчеркивают правоохранители.

По факту побоев следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 126 («Побои и истязания») Уголовного кодекса Украины. Идет досудебное расследование.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде от наложения штрафа до 50-ти необлагаемых минимумов доходов граждан, общественные работы на срок до 200 часов или исправительные работы на срок до 1 года.