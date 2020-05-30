В ВСУ еще 20 человек заразились коронавирусом

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины подтверждены 20 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

«В учреждениях здравоохранения находятся 13 человек (Военно-медицинский клинический центр Центрального региона – 1 военнослужащий, Черновицкий военный госпиталь и Киевская городская клиническая больница – по 1 работнику ВС Украины). В лазарете воинской части (Харьковская область) находится 10 военнослужащих. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение. У военнослужащих Харьковской области симптомы заболевания отсутствуют», – информируют в Командовании.

Под наблюдением медицинской службы лечение дома проходят 7 человек.

«Киевская, Винницкая, Одесская, Черновицкая области – по 1 военнослужащему, Харьковская область – 1 работник ВС Украины, Ивано-Франковская область – 2 военнослужащих). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, у них легкое течение заболевания», – отмечается в сообщении.

Всего по состоянию на 30 мая в ВСУ коронавирусом болеют 107 человек. За время пандемии выздоровели 111 человек, летальных случаев 3. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 452 человека. У 45-ти военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.