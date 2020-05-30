RU
Все новости

Все здоровы: «Шахтер» завершает подготовку к матчу с киевским «Динамо» (Фото)

30.05.20 17:21
Фото: официальный сайт ФК «Шахтер»
Фото: официальный сайт ФК «Шахтер»

«Шахтер» завершает подготовку к матчу 24-го тура украинской Премьер-лиги с киевским «Динамо», который состоится в воскресенье, 31 мая. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

Накануне игроки, тренеры и персонал, задействованный в процессе подготовки команды, прошли ПЦР-тесты на наличие коронавирусной инфекции COVID-19. В медицинском штабе клуба сообщили, что по результатам анализов все здоровы.

29 мая состоялась тренировка, занятие стартовало с получасовой теории. Затем «горняки» еще около 80 минут отработали на поле. Практически вся тренировка была построена на тактических упражнениях.

Напомним, поединок «Шахтер» – «Динамо» состоится 31 мая в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало в 17:00.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк