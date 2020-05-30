Все здоровы: «Шахтер» завершает подготовку к матчу с киевским «Динамо» (Фото)

«Шахтер» завершает подготовку к матчу 24-го тура украинской Премьер-лиги с киевским «Динамо», который состоится в воскресенье, 31 мая. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

Накануне игроки, тренеры и персонал, задействованный в процессе подготовки команды, прошли ПЦР-тесты на наличие коронавирусной инфекции COVID-19. В медицинском штабе клуба сообщили, что по результатам анализов все здоровы.

29 мая состоялась тренировка, занятие стартовало с получасовой теории. Затем «горняки» еще около 80 минут отработали на поле. Практически вся тренировка была построена на тактических упражнениях.

Напомним, поединок «Шахтер» – «Динамо» состоится 31 мая в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало в 17:00.