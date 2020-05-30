Заработали с женой 28 миллионов: Президент Зеленский обнародовал декларацию о доходах

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2019 год. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно декларации, доходы Владимира Зеленского и членов его семьи в 2019 году составили 28 млн 602 тыс. 468 грн. Семья Зеленских уплатила в бюджет налоги на сумму 3 млн 600 тыс грн.

«С мая 2019 года Владимир Зеленский не занимается предпринимательской деятельностью и получает заработную плату исключительно в Государственном управлении делами. Сумма полученной главой государства зарплаты с мая по декабрь 2019 года составила 208 тыс. 787 грн», – говорится в сообщении.

В отчетном периоде зафиксирован рост заработной платы жены и уменьшение зарплаты и доходов от предпринимательской деятельности Владимира Зеленского.

В частности, в 2019 году семья президента получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 млн грн и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн.

Владимир Зеленский задекларировал 4 млн 423 тыс. грн, которые были получены от продажи недвижимого имущества в городе Киеве, на улице Большой Васильковской, принадлежавшего его жене.

Кроме того, семья президента осуществила продажу корпоративных прав всех 12 украинских предприятий семье Сергея Шефира на сумму 246 тыс 144 грн.

«Владимир Зеленский весной 2019 года избавился от акций компании Green Family LTD, а также всех четырех торговых марок, зарегистрированных в Российской Федерации. Также Президент лишился корпоративных прав в иностранных компаниях Vilhar Holdings Limited и Aldorante Limited», – отмечается в сообщении.

При этом Владимир Зеленский продолжает оставаться владельцем большого количества торговых марок. Так, в 2019 году были зарегистрированы две торговые марки «Слуга народа» на его имя.

Компания PricewaterhouseCoopers провела в 2019 году оценку нескольких торговых марок. По данным соответствующего отчета, стоимость торговой марки «Вечерний квартал» составляет 45 млн 810 тыс грн. Стоимость торговой марки «Рассмеши комика», которая также была оценена этой компанией Большой четверки, составила 14 млн 650 тыс. грн. На основании произведенной оценки Владимир Зеленский получил роялти от использования торговых марок в сумме 5 млн 48 тыс. грн, поэтому его доходы по сравнению с предыдущим годом выросли.

Также в декларации указано, что семья Зеленских получила 3 млн 200 тыс. грн за предоставление в аренду квартиры на территории Великобритании.

В 2019 году супруга президента Елена Зеленская получила заем от Сергея Шефира в размере 5 млн грн. Заем был возвращен к концу отчетного года.

Владимир Зеленский потратил в 2019 году 11 млн 500 тыс. грн в качестве взноса в избирательный фонд кандидата в президенты Украины. На оплату консультационных услуг компании PricewaterhouseCoopers потрачено 567,8 тыс. грн.

«Поездка Владимира Зеленского в Султанат Оман оплачивалась за счет жены президента Елены Зеленской. Согласно законодательству, расходы и сделки членов семьи не декларируются», – отмечают в Офисе президента.