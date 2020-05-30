Массовый расстрел на Житомирщине: В МВД сообщили новые подробности

Следствие не имеет оснований доверять показаниям Анатолия Захаренко, подозреваемого по делу об убийстве 7 человек в Житомирской области. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире одного из телеканалов, передает «УНИАН».

Геращенко сообщил, что подозреваемый уже имеет судимость, он был осужден в России за совершение тяжкого преступления и отбыл наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Также, по словам заместителя главы МВД, следствие знает, что Захаренко, уже когда жил в Украине, вел себя агрессивно под влиянием алкоголя.

«Следствие считает сомнительной версию, что Анатолию Захаренко угрожали все 8 гостей. Троих из них застрелил во сне, что полностью опровергает показания Захаренко о самозащите. Судя по показаниям единственного выжившего свидетеля и по предварительным данным следствия, подозреваемый вложил в руки уже убитых им людей охотничьи ружья, чтобы создать видимость, что ему была угроза», – сказал Геращенко.

Также он предположил, что сначала Захаренко убил двух людей, с которыми сидел за столом, а потом, испугавшись мести их друзей, решил убить и их.

Говоря о мотивах убийцы, заместитель главы МВД отметил, что сейчас они неизвестны. «Что касается мотивов – мы не доверяем рассказам Захаренко об угрозах в его адрес. На сегодняшний день никто в мире не знает, что в голове у преступников, и почему обычный человек внезапно становится маньяком. Очевидно, что Захаренко совершал преступление под влиянием алкоголя, ему грозит пожизненное заключение. Однако будет проведена судебно-медицинская экспертиза на его вменяемость. Но если он и будет признан невменяемым, то все равно попадет за решетку, но в специализированную психиатрическую больницу», – отметил Антон Геращенко.

Напомним, ночью 22 мая неподалеку села Новоселица Попельнянского района Житомирской области местный житель из охотничьего ружья расстрелял 7 человек. По данным полиции, все жертвы оказались участниками АТО на Донбассе.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что у водоема накануне собралась компания старых друзей, вместе с которыми находился и арендатор водоема. Мужчины ловили рыбу, употребляли спиртное, а затем шестеро из них легли спать, в то время как остальные трое – продолжали застолье. В дальнейшем между собутыльниками возник спор, и арендатор водоема расстрелял товарищей, один успеть убежать и вызвать полицию. Родственники стрелявшего изложили свою версию событий.