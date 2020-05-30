В «ДНР» заявляют, что скоро будут тестировать всех желающих на антитела COVID-19

Скоро в «ДНР» все желающие смогут пройти экспресс-тест на коронавирус. Об этом заявила «министр здравоохранения ДНР» Ольга Долгошапко, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Экспресс-тест показывает не сам вирус, а наличие антител к нему, то есть иммунитета к повторному заражению. Если человек никогда не болел коронавирусом, то тест будет отрицательным», – сказала Долгошапко.

Людям, прошедшим такой тест, будут выдавать справку об отсутствии заболевания COVID-19. Как уверяют в «ДНР», такие справки необходимы, прежде всего, для тех, кто собрался в Россию. Те, у кого будет справка о прохождении теста на коронавирус, смогут пересечь границу и избежать там самоизоляции.

По словам Долгошапко, экспресс-тесты планируют проводить в лабораториях Донецка и Макеевки. Результат будет готов уже через 10-15 минут. Для проведения такого теста берется кровь из пальца. Ориентировочная стоимость будущего исследования составит 1500–1600 руб. (652 –696 грн по местному курсу на 30 мая).

Как утверждает «министр», экспресс-тесты китайского производства завезли из России в достаточном количестве.

Местные жители обсуждают новость в соцсетях и высказывают опасения, что история с тестами на коронавирус может превратиться в «обязаловку»:

Анна: «Скоро на всех предприятиях Республики!!! Нет теста – нет работы!»;

Андрей: «Новый лохотрон, который рекламирует целый министр здравоохранения ДНР! Вот это размах! Базилио с Алисой рядом не стояли...»;

Виктор: «Если правда от начала до конца – нормальная тема. Бесплатно было бы логичнее, но бесплатно будет когда "платники" все сделают))) как с паспортами»;

Артур: «Ага, пройдешь тест с зарплатой в 5 тыс. в месяц»;

Владимир: «Дайте угадаю, без этой хрени не выпустят в другие города и страны, а без прививки застрелят».

Напомним, по состоянию на 30 мая в «ДНР» зарегистрированы 532 случая коронавирусной инфекции, из них 134 человека выздоровели, летальных случаев – 18.