RU
Все новости

В «ДНР» заявляют, что скоро будут тестировать всех желающих на антитела COVID-19

30.05.20 18:44
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Скоро в «ДНР» все желающие смогут пройти экспресс-тест на коронавирус. Об этом заявила «министр здравоохранения ДНР» Ольга Долгошапко, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Экспресс-тест показывает не сам вирус, а наличие антител к нему, то есть иммунитета к повторному заражению. Если человек никогда не болел коронавирусом, то тест будет отрицательным», – сказала Долгошапко.

Людям, прошедшим такой тест, будут выдавать справку об отсутствии заболевания COVID-19. Как уверяют в «ДНР», такие справки необходимы, прежде всего, для тех, кто собрался в Россию. Те, у кого будет справка о прохождении теста на коронавирус, смогут пересечь границу и избежать там самоизоляции.

По словам Долгошапко, экспресс-тесты планируют проводить в лабораториях Донецка и Макеевки. Результат будет готов уже через 10-15 минут. Для проведения такого теста берется кровь из пальца. Ориентировочная стоимость будущего исследования составит 1500–1600 руб. (652 –696 грн по местному курсу на 30 мая).

Как утверждает «министр», экспресс-тесты китайского производства завезли из России в достаточном количестве.

Местные жители обсуждают новость в соцсетях и высказывают опасения, что история с тестами на коронавирус может превратиться в «обязаловку»:

  • Анна: «Скоро на всех предприятиях Республики!!! Нет теста – нет работы!»;
  • Андрей: «Новый лохотрон, который рекламирует целый министр здравоохранения ДНР! Вот это размах! Базилио с Алисой рядом не стояли...»;
  • Виктор: «Если правда от начала до конца – нормальная тема. Бесплатно было бы логичнее, но бесплатно будет когда "платники" все сделают))) как с паспортами»;
  • Артур: «Ага, пройдешь тест с зарплатой в 5 тыс. в месяц»;
  • Владимир: «Дайте угадаю, без этой хрени не выпустят в другие города и страны, а без прививки застрелят».

Напомним, по состоянию на 30 мая в «ДНР» зарегистрированы 532 случая коронавирусной инфекции, из них 134 человека выздоровели, летальных случаев – 18.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк