В Донецкой ОГА рассказали, когда откроются спортклубы и фитнес-центры

Открытие учреждений физической культуры и спорта в Донецкой области возможно не ранее 2 июня. Об этом сообщает управление физической культуры и спорта Донецкой обгосадминистрации в Facebook.

В облспортуправлении напоминают, что постановлением правительства действие карантина продлено до 22 июня 2020 года. При этом смягчение ограничительных мер должно происходить по принципу адаптивности в каждом отдельном регионе, на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), которое принимается с учетом оценки эпидемической ситуации. Донецкая область пока не соответствует одному из трех показателей, определенных Министерством здравоохранения, – это количество тестирований методом ПЦР.

«Учитывая вышесказанное, просим до 1 июня включительно воздержаться от возобновления работы учреждений физической культуры и спорта (ДЮСШ, ШВСМ, училища, другие), спортивных клубов, спортивных залов, фитнес-центров. О дальнейшей организации деятельности в спортивной сфере Донетчины мы сообщим дополнительно, опираясь на решение региональной комиссии ТЭБ и ЧС», – отмечается в сообщении.

В облспортуправлении добавили, что на сегодняшний день, при соблюдении санитарных и противоэпидемических норм, все слои населения и возрастные группы могут заниматься спортом в парках, скверах, зонах отдыха, лесопарковых и прибрежных зонах. Также разрешено посещение спортивных площадок на улице.

Кроме того, сейчас разрешаются учебно-тренировочные сборы для членов национальных сборных команд Украины по видам спорта. Учебно-тренировочный процесс могут осуществлять и спортсмены командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов.

Работа спортивных объектов разрешена только для посещения участниками указанных учебно-тренировочных сборов при условии нахождения в помещении не более одного человека на 10 кв. м площади.