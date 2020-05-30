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Некоторые ждали с марта: Через КПВВ в Станице Луганской пропустили 69 человек

30.05.20 19:58
Фото: БФ «Право на защиту»
Фото: БФ «Право на защиту»

Сегодня, 30 мая, на контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» в обе стороны через линию разграничения пропустили людей, которые долгое время не могли пройти из-за карантина. Об этом сообщает благотворительный фонд «Право на защиту» («Право на захист») в Facebook.

«Сегодня со стороны контролируемой правительством Украины территории на неподконтрольную было пропущено 27 граждан и перевезен гроб с телом. Со стороны неподконтрольной территории перешло 42 гражданина. Из них 28 должны установить приложение "Дій вдома", 8 человек будут находиться на обсервации в течение следующих двух недель», – сообщили правозащитники.

В организации отмечают, что снова повторилась странная ситуация со списками лиц, которым было предоставлено разрешение на пропуск через КПВВ.

«Так, в предварительно согласованном между двумя сторонами перечне было отмечено, что пройти должны 45 человек с контролируемой украинским правительством территории и 46 из неподконтрольной. Но, как видим, эти цифры несколько отличаются от реальной ситуации», – подчеркивают правозащитники.

По их словам, все равно позитивным остается факт, что люди, которые оказались в очень непростых обстоятельствах – не по собственной вине – наконец попадут домой. Среди тех, кто на этот раз получил разрешение на пересечение КПВВ, были и те, кто обращался за помощью в БФ «Право на защиту» и кто ждал такое разрешение еще с конца марта.

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