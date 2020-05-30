Людей, которых пропустили через КПВВ «Станица Луганская», в «ЛНР» поместят на карантин

Группу людей, которые были пропущены сегодня, 30 мая, через контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская», в «ЛНР» отправят на двухнедельный карантин. Об этом заявила представитель «ЛНР» в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ольга Кобцева, передают местные интернет-ресурсы.

«Сегодня в соответствии достигнутой договоренностью по согласованным спискам были в очередной раз пропущены люди, которые оказались в сложной ситуации из-за коронавируса», – сообщила Кобцева.

Она отметила, что на пункте пропуска «ЛНР» всех прибывших предварительно обследовали фельдшеры «скорой помощи».

«Лица, прибывшие в Республику со стороны Украины, в соответствии с эпидемиологическими требованиями, на 14 дней помещаются на карантин», – заявила Кобцева.

В то же время она рассказала, что в числе людей, которых закрывают на карантин, есть те, кто нуждается в неотложной медицинской помощи, в частности, в операции по онкологии.

В «ЛНР» уверяют, что списки лиц, которым в срочном порядке необходимо пересечь линию соприкосновения, готовит «МИД ЛНР», и следующий пропуск состоится «после того, как будет достигнута соответствующая договоренность».

Напомним, 30 мая на контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» в обе стороны через линию разграничения пропустили людей, которые долгое время не могли пройти из-за карантина. По информации правозащитников, со стороны контролируемой правительством Украины территории на неподконтрольную было пропущено 27 граждан и перевезен гроб с телом. Со стороны неподконтрольной территории перешли 42 гражданина.