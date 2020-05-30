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Политику санкций против России нужно сохранить, – Меркель

30.05.20 21:04
Ангела Меркель / Фото из открытых источников
Ангела Меркель / Фото из открытых источников

Политику санкций в отношении Российской Федерации необходимо сохранить, но диалогу между Евросоюзом и Москвой необходимо придать новые импульсы. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на форуме, организованном Фондом Конрада Аденауэра, передает «РБК-Украина».

По словам Меркель, нарушение фундаментальных правил международного права необходимо называть своими именами. Поэтому политика санкций будет сохраняться, пока не будет прогресса в решении вопроса конфликта на Донбассе.

«Если не будет прогресса в Минском процессе, то нам нужно будет придерживаться санкций. С другой стороны, председательство в ЕС дает нам возможность придать новые импульсы отношениям», – подчеркнула канцлер Германии.

Ранее сообщалось, что Россия не оставляет попыток принять в Генассамблее ООН манипулятивные резолюции, которые под прикрытием борьбы с пандемией COVID-19 имеют целью размыть санкционный режим.

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