Политику санкций против России нужно сохранить, – Меркель

Политику санкций в отношении Российской Федерации необходимо сохранить, но диалогу между Евросоюзом и Москвой необходимо придать новые импульсы. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на форуме, организованном Фондом Конрада Аденауэра, передает «РБК-Украина».

По словам Меркель, нарушение фундаментальных правил международного права необходимо называть своими именами. Поэтому политика санкций будет сохраняться, пока не будет прогресса в решении вопроса конфликта на Донбассе.

«Если не будет прогресса в Минском процессе, то нам нужно будет придерживаться санкций. С другой стороны, председательство в ЕС дает нам возможность придать новые импульсы отношениям», – подчеркнула канцлер Германии.

Ранее сообщалось, что Россия не оставляет попыток принять в Генассамблее ООН манипулятивные резолюции, которые под прикрытием борьбы с пандемией COVID-19 имеют целью размыть санкционный режим.