RU
Все новости

Мариуполь залило: Горожанин перемещался через лужи на деревянном поддоне (Видео)

30.05.20 21:29
Фото: скриншот видео YouTube
Фото: скриншот видео YouTube

Сегодня, 30 мая, в Мариуполе после дождя образовались большие лужи на дорогах, местами потоки воды превратились в целые реки, пишет «MRPL.city».

Городской микрорайон Кирова уже по традиции во время непогоды превращается в «Венецию». Мариупольцы жалуются в соцсетях, что пересечение проспекта Металлургов и бульвара Шевченко невозможно перейти – в этой воде надо буквально плыть.

Находчивые жители выдумывают разные способы, чтобы перейти большие лужи. Так, один из пешеходов взял с собой деревянный поддон, который перебрасывал через лужи, и таким образом перешел дорогу. Мужчина стал героем видео, которое сняли очевидцы.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк