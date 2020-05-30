Мариуполь залило: Горожанин перемещался через лужи на деревянном поддоне (Видео)

Сегодня, 30 мая, в Мариуполе после дождя образовались большие лужи на дорогах, местами потоки воды превратились в целые реки, пишет «MRPL.city».

Городской микрорайон Кирова уже по традиции во время непогоды превращается в «Венецию». Мариупольцы жалуются в соцсетях, что пересечение проспекта Металлургов и бульвара Шевченко невозможно перейти – в этой воде надо буквально плыть.

Находчивые жители выдумывают разные способы, чтобы перейти большие лужи. Так, один из пешеходов взял с собой деревянный поддон, который перебрасывал через лужи, и таким образом перешел дорогу. Мужчина стал героем видео, которое сняли очевидцы.