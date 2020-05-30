Дружковку атакуют клещи: 8 пострадавших за неделю

В Дружковке (Донецкая обл.) за текущую неделю 8 человек обратилось за медицинской помощью по поводу укусов клещей. Об этом сообщила заведующая отделением организации эпидемиологических исследований Дружковского городского филиала ГУ «Донецкий ОЛЦ МЗО Украины» Юлия Октябрьская, передает «Дружковка на ладонях».

Среди укушенных – двое детей. Все случаи произошли в пределах города и прилежащих поселков. На прошедшей неделе специалисты констатировали 7 фактов укусов клещами.

«Тенденции к уменьшению активности клещей не наблюдается, поэтому профилактические мероприятия остаются актуальными», – отмечает Юлия Октябрьская.

Жителей Дружковки призывают быть внимательными не только отправляясь на природу, но и в черте города.