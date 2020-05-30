Шуба, сейф и золото: На Донетчине задержали криминального «гастролера»

В Константиновке (Донецкая обл.) правоохранители задержали неоднократно судимого вора после совершения очередной кражи, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Досудебным расследованием установлено, что утром 26 мая 2020 года ранее трижды судимый за имущественные преступления уроженец Макеевки приехал в Краматорск с целью совершения квартирной кражи.

«С помощью специальных принадлежностей злоумышленник проник в дом местного жителя, откуда похитил норковую шубу, чемодан, сейф, золотые украшения и денежные средства на сумму 72 800 грн и 1700 долл. США. Общая сумма ущерба, причиненного владельцу жилья, составила более 238 тыс грн», – сообщили в прокуратуре.

В тот же день мужчина был задержан по месту жительства его подруги в Константиновке.

Как выяснилось, вор-рецидивист 2 года назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание в виде 3 лет 6 месяцев за совершение кражи в Харькове, а уже с апреля 2020 года находится в розыске за аналогичное преступление в Одессе.

«Учитывая такую "яркую" криминальную биографию подозреваемого, прокурор настаивал в суде именно на его аресте», – отмечается в сообщении.

Суд избрал «гастролеру» меру пресечения в виде содержания под стражей. Мужчина подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 («Кража с проникновением в жилище, совершенная повторно») УК Украины. Досудебное расследование продолжается.