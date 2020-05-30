Обмывал машину: Под Мариуполем пьяный водитель разнес всмятку два автомобиля (Фото)

Сегодня, 30 мая, на трассе Мариуполь-Бердянск произошла авария, в результате которой пострадали два человека. На встречной полосе столкнулись легковушки, один из водителей был пьян. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По предварительной информации, водитель «Мазды», находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Хюндай».

В результате происшествия пострадали водитель и женщина-пассажир «Хюндая», с многочисленными травмами их госпитализировали в больницу.

Также известно, что водитель «Мазды» приобрел автомобиль несколько дней назад в автосалоне, и, со слов очевидцев, «обмывал» покупку. В результате эвакуатор увез с места ДТП груду металоллома.