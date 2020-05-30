Снова Мариуполь и Славянск: На Донетчине плюс два случая COVID-19 за сутки

За сегодня, 30 мая, в Донецкой области COVID-19 лабораторно подтвержден еще у двух человек. Всего в регионе – 162 случая заболевания. Об этом в вечернем итоговом сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

По его словам, положительные результаты ПЦР-исследований получили двое 60-летних мужчин – из Славянска и Мариуполя.

«Больной из Славянска – из контактного круга лиц, у которых коронавирусная болезнь была обнаружена ранее. У мариупольца предварительно была диагностирована пневмония, и проведен обязательный в таком случае ПЦР-тест на COVID-19. Он оказался положительным», – сообщил Кириленко.

Глава области уточнил, что в Мариуполе из общего числа ранее подтвержденных там случаев два человека – это жители Одесской области.

«Количество больных по Мариуполю указано с учетом двух жителей Одесской области, которые находились в Мариуполе в командировке. Таким образом, из 104 случаев, подтвержденных в Мариуполе, 102 – собственно мариупольцы, 2 – жители Одесской области», – пояснил Кириленко.

Всего с начала объявления карантина в Донецкой области были зарегистрированы 162 случая коронавирусной болезни. Из них 4 случая завершились летальным исходом, 94 пациента выздоровели, 64 продолжают лечение.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 30 мая в Украине коронавирусом заболели 23 204 человека (9311 человек – выздоровели, 696 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Луганской области зарегистрированы 47 случаев коронавирусной инфекции (39 человек выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 532 случая (134 человека выздоровели, летальных случаев – 18), в «ЛНР» – 405 случаев (306 человек выздоровели, летальных случаев – 6).