RU
Все новости

Фитнес-центры и бассейны: Что и как заработает 1 июня

31.05.20 16:05
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

С 1 июня в Украине начинается новый этап ослабления карантина. Но отмена ограничений возможна только в тех регионах, где это позволит эпидемическая ситуация. Об этом сегодня, 31 мая, в ходе брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

«Переход на следующий этап смягчений карантина в каждом регионе возможен только если область соответствует всем критериям», – отметил он.

Так, с завтрашнего дня:

  • разрешена работа бассейнов и спортзалов;
  • разрешено посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек (например, начнут работу автошколы);
  • будет восстановлено движение железнодорожного транспорта и межобластных перевозок автотранспортом.

«Если мы говорим об использовании фитнес-центров, то обязательно, чтобы на входе в заведение происходил термоскрининг. Если температура 37,2 градуса и выше, то человек не допускается. Мы рекомендуем, чтобы были антисептики на входе. Работники учреждений должны быть одеты в маски и респираторы», – подчеркнул Максим Степанов.

Также, согласно рекомендациям Минздрава:

  • в зале фитнес-центра одновременно могут находиться количество людей из расчета 1 человек на 10 кв. м;
  • групповые занятия – только по предварительной записи, но не более 10 человек;
  • тренажеры для кардио-занятий, которые предполагают длительное использование одним человеком, должны быть размещены на расстоянии 2,5 метра друг от друга
  • в зонах проведения занятий размещаются дополнительные места для обработки рук;
  • пока не будут работать фитнес-бары и кулеры с водой, запрещена работа спа-салонов и массажных кабинетов;
  • запрещена выдача многоразовых полотенец;
  • не должно быть рекламных брошюр и иных раздаточных материалов;

Функционирование бассейнов:

  • разрешено посещений для индивидуальных занятий; для спортивных тренировок групп, которые обучаются второй год и более;
  • на одной дорожке: для 50-метровых бассейнов – не более 4 человек для индивидуальных занятий и не более 6 человек для спортивной группы; для 25-метровых бассейнов – не более 2 человек для индивидуальных занятий и не более 3 человек для спортивной группы.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк