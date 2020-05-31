Фитнес-центры и бассейны: Что и как заработает 1 июня

С 1 июня в Украине начинается новый этап ослабления карантина. Но отмена ограничений возможна только в тех регионах, где это позволит эпидемическая ситуация. Об этом сегодня, 31 мая, в ходе брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.
«Переход на следующий этап смягчений карантина в каждом регионе возможен только если область соответствует всем критериям», – отметил он.
Так, с завтрашнего дня:
- разрешена работа бассейнов и спортзалов;
- разрешено посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек (например, начнут работу автошколы);
- будет восстановлено движение железнодорожного транспорта и межобластных перевозок автотранспортом.
«Если мы говорим об использовании фитнес-центров, то обязательно, чтобы на входе в заведение происходил термоскрининг. Если температура 37,2 градуса и выше, то человек не допускается. Мы рекомендуем, чтобы были антисептики на входе. Работники учреждений должны быть одеты в маски и респираторы», – подчеркнул Максим Степанов.
Также, согласно рекомендациям Минздрава:
- в зале фитнес-центра одновременно могут находиться количество людей из расчета 1 человек на 10 кв. м;
- групповые занятия – только по предварительной записи, но не более 10 человек;
- тренажеры для кардио-занятий, которые предполагают длительное использование одним человеком, должны быть размещены на расстоянии 2,5 метра друг от друга
- в зонах проведения занятий размещаются дополнительные места для обработки рук;
- пока не будут работать фитнес-бары и кулеры с водой, запрещена работа спа-салонов и массажных кабинетов;
- запрещена выдача многоразовых полотенец;
- не должно быть рекламных брошюр и иных раздаточных материалов;
Функционирование бассейнов:
- разрешено посещений для индивидуальных занятий; для спортивных тренировок групп, которые обучаются второй год и более;
- на одной дорожке: для 50-метровых бассейнов – не более 4 человек для индивидуальных занятий и не более 6 человек для спортивной группы; для 25-метровых бассейнов – не более 2 человек для индивидуальных занятий и не более 3 человек для спортивной группы.