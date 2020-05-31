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Украина, Донбасс, «Л-ДНР»: Сводка по заболеваемости COVID-19

31.05.20 16:22
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За сутки в Украине лабораторно подтверждены 468 случаев COVID-19. 9 538 пациентов выздоровели, 708 умерли. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает Центр общественного здоровья Украине.

Всего с начала пандемии в стране коронавирусом заболели 23 672 человека, из них: 9 538 выздоровели, 708 скончались.

На подконтрольной украинской власти части Донецкой области – 163 случаев COVID-19, из них:

  • 89 человек выздоровели;
  • 4 скончались;
  • 70 продолжают лечение.

На подконтрольной украинской власти части Луганской области – 47 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, из них:

  • 40 – выздоровели;
  • 7 – продолжают лечение (1 – госпитализирован, 6 – лечатся амбулаторно);
  • летальных случаев – 0.

В «ДНР» за сутки обнаружили 7 новых инфицированных COVID-19. Общее число заболевших – 539 человек, из них:

  • выздоровели – 134;
  • находятся на лечении – 387;
  • скончались – 18.

В «ЛНР» сегодня информацию по ситуации не озвучивали, но по состоянию на 30 мая здесь 405 случаев COVID-19, из них:

  • выздоровели – 306;
  • находятся на лечении – 93;
  • скончались – 6.

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