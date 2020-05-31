Украина, Донбасс, «Л-ДНР»: Сводка по заболеваемости COVID-19

За сутки в Украине лабораторно подтверждены 468 случаев COVID-19. 9 538 пациентов выздоровели, 708 умерли. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает Центр общественного здоровья Украине.
Всего с начала пандемии в стране коронавирусом заболели 23 672 человека, из них: 9 538 выздоровели, 708 скончались.
На подконтрольной украинской власти части Донецкой области – 163 случаев COVID-19, из них:
- 89 человек выздоровели;
- 4 скончались;
- 70 продолжают лечение.
На подконтрольной украинской власти части Луганской области – 47 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, из них:
- 40 – выздоровели;
- 7 – продолжают лечение (1 – госпитализирован, 6 – лечатся амбулаторно);
- летальных случаев – 0.
В «ДНР» за сутки обнаружили 7 новых инфицированных COVID-19. Общее число заболевших – 539 человек, из них:
- выздоровели – 134;
- находятся на лечении – 387;
- скончались – 18.
В «ЛНР» сегодня информацию по ситуации не озвучивали, но по состоянию на 30 мая здесь 405 случаев COVID-19, из них:
- выздоровели – 306;
- находятся на лечении – 93;
- скончались – 6.