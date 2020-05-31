В ВСУ от коронавируса умерли 4 военных

В Вооруженных силах Украины от коронавируса 30 мая скончался военный. Это 4-й летальный случай от COVID-19 в ВСУ. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

Уточняется, что умер работник ВСУ в Черновицкой области.

Мужчина болел с 22 мая, лечился дома под наблюдением медицинской службы. 27 мая ему стало хуже и он обратился в Новоселицкую центральную районную больницу. Здесь ему сделали рентген органов грудной клетки, который показал воспаление. В этот же день работника госпитализировали в Черновицкий военный госпиталь с диагнозом "Негоспитальная двусторонняя пневмония".

В госпитале ему провели ПЦР-тестирование, результат которого 28 мая подтвердил коронавирус.

«Было продолжено лечение коронавирусной болезни COVID-19 в палате интенсивной терапии инфекционного отделения. 30 мая состояние здоровья ухудшилось, реанимационной бригадой была начата интенсивная терапия, но наступила остановка сердечной деятельности. По имеющейся информации у мужчины кроме COVID-19 были сопутствующие заболевания», – говорится в сообщении.

Всего в ВСУ с начала пандемии зафиксировано 118 заболевших, из них выздоровели 111 человек. Состояние здоровья пациентов, проходящих лечение, удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 31 мая в Украине коронавирусом заболели 23 672 человека (9 538 пациентов – выздоровели, 708 – скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 163 случаев заболевания (89 человека выздоровели, летальных случаев – 4), Луганской области – 47 случая СOVID-19 (40 человек выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 539 случай заболевания (134 человек выздоровели, летальных случаев – 18). В «ЛНР» (на 30 мая) – 405 случаев (выздоровели – 306 человек, летальных случаев – 6).