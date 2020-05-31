В Украине увеличат штрафы за отказ за мобилизации

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как безотлагательный законопроект по изменению законодательства относительно отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета. Документ зарегистрирован 28 мая под номером 3553, передает «Укринформ».

В частности, президент предлагает усовершенствовать порядок осуществления воинского учета призывников, военнообязанных, в том числе введение воинского учета резервистов, а также ввести новый вид военной службы – военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Предлагается усовершенствовать принципы административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Например, за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета он могут быть оштрафованы в размере от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 510 до 850 грн), тогда как действующая редакция Кодекса об административных правонарушениях предусматривает за это штраф в размере от 5 до 7 НМДГ (от 85 до 199 грн). При этом за повторное его совершение в течение года может грозить штраф в 50-100 НМДГ (850-1700 грн) вместо 10-15 НМДГ (то есть 170-255 грн).

Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации будет тянуть наложение штрафа:

на граждан от 100 до 200 НМДГ (от 1700 до 3400 грн);

на должностных лиц – от 200 до 300 НМДГ (от 3400 до 5100 грн);

повторное – от 200 до 300 НМДГ (от 3400 до 5100 грн) на граждан и от 300 до 500 НМДГ (от 5100 грн до 8500 грн) на должностных лиц.

На сегодняшний день эти штрафы не превышают 5100 грн.

В то же время за умышленную порчу или небрежное хранение призывниками, военнообязанными и резервистами военно-учетных документов (удостоверений о приписке к призывным участкам, военных билетов, временных удостоверений военнообязанных), повлекшее их утрату, предлагается штраф от 13 до 50 НМДГ (от 510 до 850 грн), а за повторное нарушение в течение года – от 50 до 100 НМДГ (от 850 до 1700 грн). Действующей редакцией установлен штраф максимум 119 грн.

При этом из Кодекса об административных правонарушениях исключен ряд статей, в том числе относительно неявки по вызову в военный комиссариат, непредставления в военные комиссариаты списков юношей, подлежащих приписке к призывным участкам, и принятия на работу военнообязанных и призывников, не состоящих на воинском учете.

В Уголовный кодекс глава государства предлагает внести изменения, согласно которым уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период будет караться лишением свободы на срок от 3 до 5 лет (ныне ст. 336 предусматривает, что за уклонение от призыва по мобилизации граждане лишаются свободы на срок от 2 до 5 лет).