«Министр» рассказала, от чего чаще всего умирают в «ДНР»

В «ДНР» смертность от коронавируса практически на таком же уровне, как от свиного гриппа (H1N1). Об этом в интервью российской «Комсомольской правде» сообщила «министр здравоохранения ДНР» Ольга Долгошапко.

«У нас, как и во всех странах постсоветского пространства, чаще всего умирают от инсультов и инфарктов. На втором месте – смертность от онкологических заболеваний. На третьем – несовместимые с жизнью травмы. Люди погибают в ДТП намного чаще, чем от коронавируса. Еще и война продолжается», – сказала она.

Долгошапко уточнила, что из 17 скончавшихся в «ДНР» от коронавируса (на данный момент в «ДНР» уже 18 летальных случаев) 13 умерли от дыхательной недостаточности, вызванной COVID-19. «Четверо больных с подтвержденным COVID-19 инфицированием скончались по другим причинам. То есть они не дошли до той стадии, когда могли бы умереть от коронавирусной пневмонии. У одних были метастазы из-за онкологических заболеваний, у других – тромбоз сосудов кишечника, а также тромбоэмболия легочной артерии», – уточнили она.

«Первые умершие действительно от коронавируса страдали обструктивным бронхитом. Это нарушение проходимости дыхательных путей из-за обструкции (в переводе с латыни – преграды). Заболевание новой инфекцией тяжелее протекает при болезнях сердца, сахарном диабете, серьезных нарушениях иммунной системы и хронических заболеваниях легких. Также оно тяжело лечится у людей старше 60 лет», – пояснила «министр».

По словам Долгошапко, в «ДНР» показатель летальности от коронавируса COVID-19 в пределах 3-3,5%. «Практически на таком же уровне, как от свиного гриппа (H1N1). В этом году от пневмоний, вызванных H1N1, умерло 33 человека», – сказала она.

«Мы честно показываем все смерти от коронавирусной инфекции. Я не вру и того же самого требую от своих сотрудников», – заверила Долгошапко.

Напомним, что Долгошапко заявляла, что в «ДНР» не хватает медикаментов для лечения COVID-19, не хватает шприцов, систем, врачи не обеспечены в полном объеме защитными костюмами и одноразовыми халатами.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 31 мая в Украине коронавирусом заболели 23 672 человека (9 538 пациентов – выздоровели, 708 – скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 163 случаев заболевания (89 человека выздоровели, летальных случаев – 4), Луганской области – 47 случая СOVID-19 (40 человек выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 539 случай заболевания (134 человек выздоровели, летальных случаев – 18). В «ЛНР» (на 30 мая) – 405 случаев (выздоровели – 306 человек, летальных случаев – 6).