За 5 лет во Львове вешу 48 кг: Судья-переселенка заявляет, что ее хотят довести до сумасшествия

Судья Галицкого районного суда Львова Катерина Котельва, которая является переселенкой из Донецка, заявляет об угрозах и преследовании со стороны неизвестных. Она считает, что ее хотят довести до сумасшествия из-за ее профессиональной принципиальности и гражданской позиции. Об этом дончанка написала в Facebook-группе «Судді України».

Котельва уточняет, что была переведена во Львов из Донецка в начале 2015 года в связи с войной.

В мае 2015 года на нее распределили уголовное дело по обвинению добровольцев-националистов в причинении тяжких телесных повреждений группой лиц. Одним из потерпевших от преступления был работник СБУ.

«В феврале 2016 года после судебного заседания по этому делу меня заблокировали прямо в зале суда активисты-побратимы. Требовали выпустить четверых "бандитов" из-под стражи. Около 6-ти часов меня удерживали прямо в зале суда без возможности выйти в туалет и под постоянными угрозами физической расправы… Все 6 часов я не пила и не ела, хотя адвокаты обвиняемых, также участвующие в блокировании судьи, "заботливо" поставили мне на стол бутылку воды. Обвиняемых в клетке при этом кормили печеньем и поили», – описывает ситуацию Котельва.

Когда обвиняемые захотели в туалет, судья попросила активистов тое ее выпустить с ними. Женщина вышла из зала суда, поднялась на второй этаж и тут же вышла из здания через другой вход в мужской кепке и куртке.

Это была пятница, а на понедельник было назначено следующее судебное заседание.

«За выходные я стала читать соцсети "побратимов". А там призывы: повесить донецкую суку, прийти в школу к ребенку, найти родителей. И призывали всех призывали приходить в понедельник суд, "объяснить" судье, что герои не преступники», – продолжает Котельва.

Понимая опасность проведения заседания, она в понедельник открыла больничный и через своего помощника передала в суд заявление о самоотводе, «где пишу, что не могу теперь объективно рассматривать это дело».

По ее словам, иные судьи данный самоотвод не приняли и заявление дончанки не зарегистрировали.

Тогда Котельва отправила заявление о самоотводе экспресс-почтой. «Мое заявление о самоотводе тут же рассматривается нашей судьей и принимается решение в самоотводе отказать», – пишет она.

Она по телефону связалась с лидером побратимов, которые находились в зале суда – Сергеем Бондарем. «Мы с ним находим общий язык, я вынужденно иду на компромисс, выхожу с больничного, приезжаю в суд и меняю всем четверым подсудимым меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Дело слушаю дальше, выношу обвинительный приговор, который прошел все инстанции. Самоотвод никого не смутил», – поясняет судья.

В июле 2017 года, по словам Котельвой, ее отстранили от работы, дисциплинарная палата ВСП подала представление на увольнение с должности. «Я остаюсь без работы, одна с ребенком, во Львове, без возможности вернуться в Донецк. Катастрофа», – пишет дончанка.

На решение дисциплинарной палаты она подала жалобу и выиграла. ВСП меняет ей дисциплинарное наказание с увольнения на отстранение на 6 месяцев и направление в школу судей.

Но потом вокруг судьи начали происходить странные вещи. Котельва считает, что ее хотят довести до сумасшествия. Причины видит в своей гражданской позиции и профессиональной независимости. «Проблема со мной есть, и она известная. Я абсолютно и полностью независима. Демонстрировала это много раз своими решениями… Что касается моих патриотических настроений. Они всегда были и остаются неизменными. Я всегда подчеркивала, что люблю Украину в ее всех границах, и люблю украинцев, независимо от региона и языка. С изменением власти моя риторика усилилась. А активность в Фейсбуке увеличилась. Это моя гражданская позиция. Моя миссия, если уже меня занесло из Донецка во Львов. Я убеждена, что украинцы не должны молча уничтожать друг друга, а должны разговаривать и договариваться», – поясняет Котельва.

«И вот последние несколько месяцев начались странности. Мое окружение во Львове стало странно себя вести. Я чувствую и понимаю, что становлюсь токсичной», – начинат описывать она свое нынешнее состояние.

После суда над добровольцами она определенное время общалась с их лидером Сергеем Бондарем, дончанке было интересно узнать позицию львовских патриотов, что ими движет и пр. Со временем она начала общаться и с Валентином – «тот самый потерпевший по делу, по которому меня блокировали. Работник отдела "К" СБУ». «А последние пару недель вокруг меня начали происходить очень странные вещи. Меня постоянно преследуют странные люди, которые кидают мне фразы, которые мне когда-то говорил Сергей или Валентин. Ходят какие-то мотоциклисты с пирожками, какие-то красные шапочки. Ночью слышится волчий вой из квартиры снизу (которая была не заселенная). За мной ездят машины и постоянно демонстративно ходят люди с рациями. Сегодня вот шла мимо надписи "I Love Lviv", а там веревка висит, как для повешения», – перечисляет Котельва.

Она акцентирует, что не может выйти из дома. «Я уверена, что мне готовится какая-то провокация. Возможно направленная на психологическую ликвидацию… Я за пять лет во Львове потеряла здоровье и нервы, страдаю от хронической жесточайшей бессонницы, вешу 48 кг. Это цена моей независимости. И моего патриотизма. Жаль только, что бестолку плачу такую высокую цену. Все равно дела не дают рассматривать», – заключает судья.