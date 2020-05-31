Мерить не дают: Как правильно покупать одежду при карантине (Видео)

На рынках Мариуполя в период карантина большинство продавцов не позволяют примерять вещи, поэтому товары часто приходится покупать на глаз.

«Не понимают люди. В связи с карантином я мерить не даю, позволяю только тем, кто точно будет покупать», – рассказывает продавец Зинаида, которая торгует женской одеждой.

А вот Галина торгует мужскими рубашками, мерить вещи разрешает, но после примерки их дезинфицирует. «Забираю домой и проглаживаю утюгом. Но в основном, вымеряем сантиметром покупателя и рубашку – по плечам, по объему», – говорит она.

В точках, размещенных в торговых центрах, ограничений по примерке не вводили. Но в примерочной может находиться только один человек. «Санобработка примерочных проводится нашей службой клининга каждый час. Наги же продавцы при работе с покупателем кроме масок надевают перчатки. По просьбе покупателя мы можем продезинфицировать вещь для этого у нас есть отпариватель», – делится администратор магазина Юлия Закрасовская.

Продавцы отмечают, что уже привыкли работать в масках и перчатках. А вот клиенты не всегда придерживаются мер безопасности. «Нас, девушек, они не слушают. Думаю, если бы парни у нас работали и реагировали на нарушителей, то люди бы сразу надевали маску», – поясняет менеджер по продажам Виктория.

Специалисты акцентируют, что купленную вещь дома нужно обязательно обработать. «Нижнее белье подлежит обязательной стирке. Верхнюю же одежду в первую очередь нужно проветрить, желательно прогладить и если есть возможность – лучше пропарить. Но лучше всего обновку постирать», – пояснила главный специалист отделу безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины в Донецкой области Ирина Масенкова.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»