При карантине бюджет Бахмута недосчитался почти 20 миллионов

Городской бюджет Бахмута из-за карантинных ограничений недополучил 19 млн грн. Об этом сообщил Бахмутский городской голова Алексей Рева, передает «Вечерний БахмутЪ»..

«За 4 месяца мы недополучили 4,9 млн грн на налоге [на землю] и аренде земли, более 400 тысяч недополучили по налогу на недвижимость. А если посмотреть доходы и расходы, то за 4 месяца – минус 19 миллионов. В связи с этим мы прогнозируем сокращение отдельных программ, которые были утверждены на текущий год», – сказал Рева.

Также местный бюджет недосчитался значительной суммы налога на доходы физических лиц (т.н. подоходный налог).

В результате, вдвое сократится количество запланированных капремонтов троллейбусов: вместо четырех машин отремонтируют только две. Свернуты работы на объектах в сельских населенных пунктах Бахмутской городской объеденной территориальной громады, власти ищут альтернативные источники финансирования.

Что касается прогнозов, то мэр осторожно надеется на улучшение экономической ситуации с июня.